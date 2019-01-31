Боливия поддерживает инициативу Мексики и Уругвая по проведению международной конференции по поиску разрешения кризиса в Венесуэле. Об этом заявил в своем твиттере президент Боливии Эво Моралес.

Боливия поддерживает инициативу Мексики и Уругвая по проведению международной конференции по поиску разрешения кризиса в Венесуэле. Об этом заявил в своем твиттере президент Боливии Эво Моралес.Встреча пройдёт 7 февраля в Монтевидео, сообщает телеканал "Россия 24". В ней примут участие более десяти стран и международных организаций. Цель встречи — найти мирное разрешение сложившейся ситуации в Венесуэле и вернуть в страну стабильность.Боливия, Мексика и Уругвай поддерживают главу республики Николаса Мадуро.