Ксения Собчак застряла в нулевых и в этом ее главная проблема – именно так считает популярный блогер Лена Миро. Замшелые взгляды не позволяют теледиве обрести счастье в том числе и в личной жизни.

Ксения Собчак застрялав "нулевых" и в этом ее главная проблема– именно так считает популярный блогерЛена Миро. Замшелые взгляды не позволяюттеледиве обрести счастье в том числе ив личной жизни.Миро обратила вниманиена интервью Собчак с футболистом ФедоромСмоловым. По мнению обозревателя, Ксенияслишком уж подобострастно смотрела на спортсмена, как будто обхаживала его."Увидела,как Собчак берет интервью у футболистаСмолова, и по тому, как она на негосмотрит, поняла: "нулевые" из башкиКсении не уйдут никогда. То было время,когда околосветские девки только идумали о том, как отсосать за колечко утолстосума, а еще лучше – выйти за негозамуж", – заметила Миро в своем ЖЖ.Ленаотметила, что в те годы столичные штучкиделили мужиков на два типа: "на тех, ктоможет взять их на содержание, и тех, укого денег нет". На последних, по словамблогера, "гламурные соски" смотрели, как на говно."Уплохого актера Максима Виторгана денегнет, а потому Ксения смотрит на него,как на говно, но чаще – не смотрит вообще.У футболиста Смолова деньги есть, апотому ему от Ксении положен взглядлапушки, готовой на все", – рассудилаМиро.Обозревательотмечает, что теледива также раболепнообщается со всеми, кого считает выгоднойпартией, например, она буквально расстилается перед олигархамиПрохоровым и Фридманом. "Виторган – партия невыгодная,а потому ему от жены Ксении положенырога и полный игнор", – пишет Лена.