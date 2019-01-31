Михаил Ножкин стал героем программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артист откровенно рассказал, почему так и не стал отцом.

Михаил Ножкин стал героем программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1". Артист откровенно рассказал, почему так и не стал отцом.Михаил Ножкин известен публикеблагодаря ролям в фильмах "Каждый вечер в одиннадцать", "Судьба резидента","Хождение по мукам". Но мало кто знает, что он не только талантливый актер, но ивыдающийся поэт, песни на его слова получили широкую популярность: "Последнийбой"; "Последняя электричка"; "Бессмертныйполк" и другие.Михаил Ивановича родился в 1937 году, его детство пришлосьна трудное время. Отец будущей знаменитости ушел на фронт, и его семья жила в впроголодь. Воспоминанияо ранних годах стали основой для многих его стихотворений.Единственной любовью для Ножкина была Лариса Голубина.Супруга звезды советского кино была заведующей литературной частью ТеатраЭстрады, отвечала за музыкальное оформление похорон Иосифа Сталина.Избранница была на 16 лет старше Михаил Ивановича. Разница ввозрасте поначалу смущала женщину. "Мы с Ларисой расписались не сразу, я ееуговаривал, но она не хотела, говорила, что она старше, мне неудобно будет", -рассказал артист.Супруги были счастливы в браке, но, к сожалению, родителямитак и не стали. Голубина забеременела, но врачи запретили ей рожать."Сказали, что ей нельзя было рожать. Или она, или ребенок. Яне думал, у меня выбор не стоял. Она переживала, конечно. Мы дальше так и жили,хорошо жили. Лариса – мое спасение. После того случая она не могла иметьдетей", – говорит Ножкин.Михаил Иванович прожил с любимой Ларисой 45 лет. "В 2004году ее не стало, практически умерла у меня на руках. Она долго болела. Послеее смерти окунулся в работу, в дела", – призналась звезда советского кино.