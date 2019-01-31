Парковочное место для автомобиля стало причиной спора
Екатерины Строговой с соседкой по дому. Женщина, не смущаясь присутствием
маленькой дочери артистки, набросилась на актрису с кулаками и сломала ей руку.
Екатерине потребовалась сложная операция.
Парковочное место для автомобиля стало причиной спора
Екатерины Строговой с соседкой по дому. Женщина, не смущаясь присутствием
маленькой дочери артистки, набросилась на актрису с кулаками и сломала ей руку.
Екатерине потребовалась сложная операция.
Екатерина Строгова известна зрителю по ролям в сериалах "Дежурный
ангел", "Солдаты", "Дальнобойщики". Артистка также
работает в Театре.doc. Однако
соседку актрисы популярность оппонента не волновала.
Скандал разгорелся из-за места на парковке во дворе
многоквартирного дома по адресу Подсосенный переулок, 6 в Москве.
"Не успела я заглушить машину, как услышала просто
дикий ор из окна на первом этаже. "Тварь, убери машину, я тебе порежу
шины, я разобью твою машину. Тебе не жить", – кричала женщина, моя
соседка. Я тоже живу на первом этаже, наши двери напротив друг-друга", -
рассказала .
После того, как Екатерина ответила обидчице и вызвала
полицию, соседка успела выйти к ней на улицу, нанести пару ударов и выкрутить
руку. У пострадавшей актрисы – перелом со смещением.
"Больше всего переживала, что она еще попадет в лицо. А
у меня спектакли! В какой-то момент эта женщина со всей силы схватила меня за
безымянный палец и выкрутила его. Я услышала хруст", – приводит рассказ
Строговой
Врачи в больнице установили, что у Екатерины сломана пястная
кость кисти. Перелом сложный, со смещением. придется покупать дорогие
титановые спицы – квоту на бесплатные ждать слишком долго. Ходить в гипсе, а
потом разрабатывать руку Строговой придется около 8 недель.
Полиция возбуждает уголовное дело. Екатерина Строгова
намерена подать иск о возмещении морального и материального вреда. Из-за
полученной травмы Строговой пришлось отменить спектакли и гастроли.