Парковочное место для автомобиля стало причиной спора Екатерины Строговой с соседкой по дому. Женщина, не смущаясь присутствием маленькой дочери артистки, набросилась на актрису с кулаками и сломала ей руку. Екатерине потребовалась сложная операция.

Парковочное место для автомобиля стало причиной спораЕкатерины Строговой с соседкой по дому. Женщина, не смущаясь присутствиеммаленькой дочери артистки, набросилась на актрису с кулаками и сломала ей руку.Екатерине потребовалась сложная операция.Екатерина Строгова известна зрителю по ролям в сериалах "Дежурныйангел", "Солдаты", "Дальнобойщики". Артистка такжеработает в Театре.doc. Однакососедку актрисы популярность оппонента не волновала.Скандал разгорелся из-за места на парковке во дворемногоквартирного дома по адресу Подсосенный переулок, 6 в Москве."Не успела я заглушить машину, как услышала простодикий ор из окна на первом этаже. "Тварь, убери машину, я тебе порежушины, я разобью твою машину. Тебе не жить", – кричала женщина, моясоседка. Я тоже живу на первом этаже, наши двери напротив друг-друга", -рассказала .После того, как Екатерина ответила обидчице и вызвалаполицию, соседка успела выйти к ней на улицу, нанести пару ударов и выкрутитьруку. У пострадавшей актрисы – перелом со смещением."Больше всего переживала, что она еще попадет в лицо. Ау меня спектакли! В какой-то момент эта женщина со всей силы схватила меня забезымянный палец и выкрутила его. Я услышала хруст", – приводит рассказСтроговойВрачи в больнице установили, что у Екатерины сломана пястнаякость кисти. Перелом сложный, со смещением. придется покупать дорогиетитановые спицы – квоту на бесплатные ждать слишком долго. Ходить в гипсе, апотом разрабатывать руку Строговой придется около 8 недель.Полиция возбуждает уголовное дело. Екатерина Строгованамерена подать иск о возмещении морального и материального вреда. Из-заполученной травмы Строговой пришлось отменить спектакли и гастроли.