Судя по публикациям в зарубежной прессе, информационная война против
России не прекращается ни на день. Изобретательные журналисты находят
все новые поводы для обвинения нашей страны в агрессии, раздувая каждый
до немыслимых масштабов. Сначала вмешательство в выборы США, потом
дело Скрипалей. Теперь СМИ решили уцепиться за так называемую ЧВК
Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением
Пригожиным.
Судя по публикациям в зарубежной прессе, информационная война против
России не прекращается ни на день. Изобретательные журналисты находят
все новые поводы для обвинения нашей страны в агрессии, раздувая каждый
до . Сначала "вмешательство в выборы США", потом
"дело Скрипалей". Теперь СМИ решили уцепиться за так называемую ЧВК
Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением
Пригожиным.
Инфоповодом для спекуляций стали протестные акции в
Венесуэле. Ряд СМИ со ссылкой на некоего "казачьего атамана" заявили, что туда направлено порядка 400 бойцов российской ЧВК.
Аналогичным образом их "обнаруживали" на Украине, в Сирии и даже в
Африке.
Многие эксперты призывают не верить в журналистские домыслы.
Член
комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен,
что СМИ пытаются вести информационную кампанию против России, намеренно
раздувая шумиху вокруг ЧВК.
"Если в каком-либо регионе возникнет острая
тема, они тут же придумают, что в эту точку Россия направила ЧВК, хотя
их там и близко не будет", – заявил сенатор.
Завкафедрой
политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин разделяет эту
точку зрения. По его словам, единственная цель западной прессы –
раздуть истерию вокруг России.
Использование частных военных компаний
присуще скорее Западу, но журналисты "пытаются внушить негативное
отношение именно к русским". У всех информационных вбросов лишь одна
конечная цель – выставить нашу страну монстром, повсеместно творящим
бесчинства.
Напомним, ранее глава
президиума общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой
призвал правоохранительные органы проверить деятельность Евгения
Шабаева, называющего себя атаманом.
Как сообщали СМИ, на сведениях Шабаева основана публикация
информационного агентства Reuters о "российской частной военной
компании", сотрудники которой якобы прибыли в Венесуэлу для охраны
президента Николаса Мадуро.