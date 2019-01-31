Судя по публикациям в зарубежной прессе, информационная война против России не прекращается ни на день. Изобретательные журналисты находят все новые поводы для обвинения нашей страны в агрессии, раздувая каждый до немыслимых масштабов. Сначала вмешательство в выборы США, потом дело Скрипалей. Теперь СМИ решили уцепиться за так называемую ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Судя по публикациям в зарубежной прессе, информационная война противРоссии не прекращается ни на день. Изобретательные журналисты находятвсе новые поводы для обвинения нашей страны в агрессии, раздувая каждыйдо . Сначала "вмешательство в выборы США", потом"дело Скрипалей". Теперь СМИ решили уцепиться за так называемую ЧВКВагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом ЕвгениемПригожиным.Инфоповодом для спекуляций стали протестные акции вВенесуэле. Ряд СМИ со ссылкой на некоего "казачьего атамана" заявили, что туда направлено порядка 400 бойцов российской ЧВК.Аналогичным образом их "обнаруживали" на Украине, в Сирии и даже вАфрике.Многие эксперты призывают не верить в журналистские домыслы.Членкомитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен,что СМИ пытаются вести информационную кампанию против России, намереннораздувая шумиху вокруг ЧВК."Если в каком-либо регионе возникнет остраятема, они тут же придумают, что в эту точку Россия направила ЧВК, хотяих там и близко не будет", – заявил сенатор.Завкафедройполитологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин разделяет этуточку зрения. По его словам, единственная цель западной прессы –раздуть истерию вокруг России.Использование частных военных компанийприсуще скорее Западу, но журналисты "пытаются внушить негативноеотношение именно к русским". У всех информационных вбросов лишь однаконечная цель – выставить нашу страну монстром, повсеместно творящимбесчинства.Напомним, ранее главапрезидиума общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовойпризвал правоохранительные органы проверить деятельность ЕвгенияШабаева, называющего себя атаманом.Как сообщали СМИ, на сведениях Шабаева основана публикацияинформационного агентства Reuters о "российской частной военнойкомпании", сотрудники которой якобы прибыли в Венесуэлу для охраныпрезидента Николаса Мадуро.