В футбольном Кубке Италии состоялись встречи 1/4 финала, стадии, на которой команды играют друг с другом всего один матч. В полуфиналах, которые пройдут в конце февраля и в апреле, соперники проведут по две игры – в гостях и на домашних стадионах.

В футбольном Кубке Италии состоялись встречи 1/4 финала, стадии, на которой команды играют друг с другом всего один матч. В полуфиналах, которые пройдут в конце февраля и в апреле, соперники проведут по две игры – в гостях и на домашних стадионах.Как уже сообщали 33Live.RuRu, накануне из кубкового турнира вылетел чемпион страны "Ювентус", неожиданно крупно (0:3) проиграв "Аталанте", хотя "Старая синьора" имела в составе и Криштиану Роналду, и Дибала, и Матюиди.Соперники по 1/2 финала уже известны: в Италии жеребьевка Кубка проходит заранее. И "Аталанта", которая идет в Серии "А" на 7-м месте, сыграет два матча с "Фиорентиной", стоящей двумя строчками ниже.А вот "Милан" (4-е место в Серии "А"), победивший "Наполи" (2:0), ожидает своего очередного конкурента по личной встрече. Он определится в матче "Интера" (3- место) с римским "Лацио" (8-е место), и в случае победы "нерадзурри" фанатов Милана ожидает домашнее кубковое дерби.