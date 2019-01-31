56-летняя звезда 80-х Светлана Разина принимает ухаживания 25-летнего красавца из подтанцовки. Пока муж борется с недугом на больничной койке, артистка посещает квартиру молодого любовника.

56-летняя звезда 80-х Светлана Разина принимает ухаживания25-летнего красавца из подтанцовки. Пока муж борется с недугом на больничнойкойке, артистка посещает квартиру молодого любовника.20-летняя модель Алиса Касьянова вот уже несколько недельпытается добиться встречи с экс-солисткой группы "Мираж" Светланой Разиной. Девушка уверена, чтозвезда эстрады хочет разрушить ее отношения с женихом Динаром Башировым.По словам Касьяновой, она и ее возлюбленный вот-вот должныпожениться, даже отложили деньги на свадебное путешествие на Мальдивы. Новнезапно она получила разгромный компромат на жениха от совершенно постороннегочеловека.На предоставленном видео Алиса увидела Динара в компании Светланы.Артистка и танцор миловались за столиком в кафе. Девушка была в шоке, ведьизбранник изменяет ей с женщиной на 30 лет старше его самого."Некоторое время назад мне позвонили с незнакомого номера. Человекпредставился другом, который хочет мне добра. Это был мужчина. Его зовутВалерий. Я согласилась с ним встретиться. Он рассказал мне, что следил за моиммолодым человеком и женщиной, с которой мой парень выходил из нашего дома наулицу. Они были у нас в гостях. У меня дома", – рассказала плачущая Алиса встудии программы "На самом деле" Первого канала.Разина также появилась на шоу. Она отметила, что давнознакома с Динаром, но их отношения исключительно рабочие. "Мыпознакомились года два назад. Часто бывает, что на замену нужен танцор. Онтаким образом попал в коллектив. Он симпатичный парень, почему нет. Он хорошийфотограф, сделал хорошую фотосессию. Мы встречались, Динар мне говорил, что унего появилась девушка, и если я откажусь, то он назло мне женится. Он просилвыступить у него на свадьбе…. Ой, я проговорилась", – оправдывалась знаменитость.Позже на съемочную площадку пригласили друга Разиной ВалерияКлимкина. Мужчина рассказал, что знает откуда появились слухи о романе Светланы и Динара – коллеги застукали певицу и танцора сидящими вместе в кофейне."Я увидел двух людей, которые в близких отношениях. Мы снялиих на мобильный телефон. Эту видеозапись музыкант из моей группы отправил сразуАлисе. Они знакомы. Светлана для меня близкий человек", – рассказал Климкин.На детекторе лжи выяснилось, что давний друг Разиной следилза певицей, он тайком снял порочащий ее компромат и отправил запись модели.Валерий давно влюблен в артистку, но взаимности так и не добился, теперь онмстит звезде.Динар Баширов, к слову, также отрицает связь сознаменитостью. "Встречались исключительно по работе. Она хотела позвать меня в ансамбль.Мы с Алисой скоро женимся, нужны деньги. Я рассказал об этом Светлане, онасогласилась мне помочь", – уверял молодой человек.Проверка на полиграфе показала, что Баширов врет. Егоотношения с певицей уже давно вышли за рамки деловых, у них были интимныеотношения. Более того Динар получал от знаменитой возлюбленной деньги и дорогостоящие подарки.Итоги проверки на детекторе лжи ничуть не смутили Разину. Исполнительницаотметила, что действительно давала средства танцору. "Я вкладывалась в егобизнес", – заявила она. Баширов, в свою очередь, продолжал отрицать отношения с56-летней знаменитостью."Купила себе мальчика.На кого ты меня променял?! Чем я хуже?!" – отреагировала на вердикт эксперта Алиса.Еле сдерживая слезы, Касьянова сообщила, что расторгает помолвку.