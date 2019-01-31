56-летняя звезда 80-х Светлана Разина принимает ухаживания
25-летнего красавца из подтанцовки. Пока муж борется с недугом на больничной
койке, артистка посещает квартиру молодого любовника.
56-летняя звезда 80-х Светлана Разина принимает ухаживания
25-летнего красавца из подтанцовки. Пока муж борется с недугом на больничной
койке, артистка посещает квартиру молодого любовника.
20-летняя модель Алиса Касьянова вот уже несколько недель
пытается добиться встречи с экс-солисткой группы "Мираж" Светланой Разиной. Девушка уверена, что
звезда эстрады хочет разрушить ее отношения с женихом Динаром Башировым.
По словам Касьяновой, она и ее возлюбленный вот-вот должны
пожениться, даже отложили деньги на свадебное путешествие на Мальдивы. Но
внезапно она получила разгромный компромат на жениха от совершенно постороннего
человека.
На предоставленном видео Алиса увидела Динара в компании Светланы.
Артистка и танцор миловались за столиком в кафе. Девушка была в шоке, ведь
избранник изменяет ей с женщиной на 30 лет старше его самого.
"Некоторое время назад мне позвонили с незнакомого номера. Человек
представился другом, который хочет мне добра. Это был мужчина. Его зовут
Валерий. Я согласилась с ним встретиться. Он рассказал мне, что следил за моим
молодым человеком и женщиной, с которой мой парень выходил из нашего дома на
улицу. Они были у нас в гостях. У меня дома", – рассказала плачущая Алиса в
студии программы "На самом деле" Первого канала.
Разина также появилась на шоу. Она отметила, что давно
знакома с Динаром, но их отношения исключительно рабочие. "Мы
познакомились года два назад. Часто бывает, что на замену нужен танцор. Он
таким образом попал в коллектив. Он симпатичный парень, почему нет. Он хороший
фотограф, сделал хорошую фотосессию. Мы встречались, Динар мне говорил, что у
него появилась девушка, и если я откажусь, то он назло мне женится. Он просил
выступить у него на свадьбе…. Ой, я проговорилась", – оправдывалась знаменитость.
Позже на съемочную площадку пригласили друга Разиной Валерия
Климкина. Мужчина рассказал, что знает откуда появились слухи о романе Светланы и Динара – коллеги застукали певицу и танцора сидящими вместе в кофейне.
"Я увидел двух людей, которые в близких отношениях. Мы сняли
их на мобильный телефон. Эту видеозапись музыкант из моей группы отправил сразу
Алисе. Они знакомы. Светлана для меня близкий человек", – рассказал Климкин.
На детекторе лжи выяснилось, что давний друг Разиной следил
за певицей, он тайком снял порочащий ее компромат и отправил запись модели.
Валерий давно влюблен в артистку, но взаимности так и не добился, теперь он
мстит звезде.
Динар Баширов, к слову, также отрицает связь со
знаменитостью. "Встречались исключительно по работе. Она хотела позвать меня в ансамбль.
Мы с Алисой скоро женимся, нужны деньги. Я рассказал об этом Светлане, она
согласилась мне помочь", – уверял молодой человек.
Проверка на полиграфе показала, что Баширов врет. Его
отношения с певицей уже давно вышли за рамки деловых, у них были интимные
отношения. Более того Динар получал от знаменитой возлюбленной деньги и дорогостоящие подарки.
Итоги проверки на детекторе лжи ничуть не смутили Разину. Исполнительница
отметила, что действительно давала средства танцору. "Я вкладывалась в его
бизнес", – заявила она. Баширов, в свою очередь, продолжал отрицать отношения с
56-летней знаменитостью.
"Купила себе мальчика.
На кого ты меня променял?! Чем я хуже?!" – отреагировала на вердикт эксперта Алиса.
Еле сдерживая слезы, Касьянова сообщила, что расторгает помолвку.