Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на международном турнире по легкой атлетике, который проходит в немецком Котбусе. Соревнования проходили закрытых помещениях. Победный результат в исполнении 26-летней россиянки составил 2,02 метра.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на международном турнире по легкой атлетике, который проходит в немецком Котбусе. Соревнования проходили закрытых помещениях.Победный результат в исполнении 26-летней россиянки составил 2,02 метра. Второе место заняли литовская прыгунья Айрине Пальшите, покорившая планку на высоте 1,98 метра. Третью строчку заняла украинская спортсменка Юлия Левченко, прыгнувшая на 1,96 метра.Напомним, что на международных стартах Ласицкене, как и еще 41 легкоатлет, выступает в нейтральном статусе. Причиной этого является членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) временно приостановлено Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).