Поклонники украинской поп-певицы уверены, что звезда стала встречаться с известным азербайджанским исполнителем Эмином Агаларовым, выступающим под псевдонимом EMIN. Сама Ани Лорак пока никак не прокомментировала эти слухи.

Поклонники украинской поп-певицы уверены, что звезда сталавстречаться с известным азербайджанским исполнителем Эмином Агаларовым, выступающим под псевдонимомEMIN. Сама Ани Лоракпока никак не прокомментировала эти слухи.Все началось с того, что в Сети появилась фотография, накоторой певец и солистка держатся за руки. Два года назад они выпустили совместнуюкомпозицию "Проститься", и с тех пор стали часто появляться на сцене вдвоем. Знакомые звезд утверждают, что и Эмин Агаларов также посещают светские мероприятия вместе и не стесняются показывать свои истинные чувства переджурналистами.Поклонники певицы считают, что знаменитостей связывает не только дружба. "Судя по фото, они больше, чем просто друзья", "Неужели небыло любви? Я никогда в это не поверю", – цитирует пользователей издание Styler. Другой подписчик возразил им, отметив, что EMIN "любит только себя любимого".Интересно, что Эмин Агаларов в прошлом состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Они расстались в 2015 году. На данный момент музыкант женат на Алене Гавриловой. Супруги воспитывают ребенка.Напомним, в четверг, 31 января, официально оформила развод с турецкимбизнесменом Мурата Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет. Причиной разрыва стали измены мужчины. Ранее с Сети распространилась видеозапись, на которой супруг певицы запечатлен в компаниинезнакомки.