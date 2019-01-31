Голливудская звезда Дженнифер Лопес осталась без сладкого.
Актриса прошла 10-дневный курс детокса – челлендж называется Без сахара,
без углеводов. Поклонники в восторге: они утверждают, что Джей Ло
выглядит лучше, чем на снимках двадцатилетней давности.
Голливудская звезда Дженнифер Лопес осталась без сладкого.
Актриса прошла 10-дневный курс детокса – челлендж называется "Без сахара,
без углеводов". Поклонники в восторге: они утверждают, что Джей Ло
выглядит лучше, чем на снимках двадцатилетней давности.
Отказ от сладкого был мучительным, признается Дженнифер
Лопес. На 9-й день страданий актриса призналась фанатам, что с нетерпением
ожидает финала испытания. Однако, судя по размещенным в Instagram фотографиям звезды, результат
того стоил.
49-летняя Дженнифер сфотографировалась в бюстгальтере и в
спортивных лосинах, продемонстрировав кубики на прессе. Звезда выглядит
потрясающе. В комментариях даже встретились бывший и нынешний возлюбленные
Лопес.
Рэпер Дидди, с которым Лопес рассталась в 2001 году, смог
написать только одну фразу: "Господи Боже мой". А 43-летний
бейсболист Алекс Родригес, с которым у актрисы сейчас роман, ответил под
комментарием Дидди: "Я счастливчик!".
С рэпером Дидди появилась на красной дорожке Грэмми 2000-го года. Глубокое декольте платья от Версаче совершенно не скрывало прелестей звезды. И теперь у
поклонников есть отличная возможность сравнить, как выглядел пресс певицы больше 20 лет назад и сейчас.
Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес недавно
сообщили, что решили сесть на жесткую диету и на 10 дней отказаться от сахара и
углеводов. Они собирались показать, как меняется тело, если его не пичкать сладким
и жирным. Пара решила худеть вместе и
призвала к этому своих поклонников, запустив в соцсетях челлендж "Без
сахара, без углеводов".
признавалась, что отказ от сахара и углеводов дается
ей не так-то легко – она постоянно чувствовала себя голодной. Однако актриса и
певица проявила характер, довела детокс до конца – и теперь Лопес по праву может
гордиться своей фигурой, пишет