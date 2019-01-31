Голливудская звезда Дженнифер Лопес осталась без сладкого. Актриса прошла 10-дневный курс детокса – челлендж называется Без сахара, без углеводов. Поклонники в восторге: они утверждают, что Джей Ло выглядит лучше, чем на снимках двадцатилетней давности.

Голливудская звезда Дженнифер Лопес осталась без сладкого.Актриса прошла 10-дневный курс детокса – челлендж называется "Без сахара,без углеводов". Поклонники в восторге: они утверждают, что Джей Ловыглядит лучше, чем на снимках двадцатилетней давности.Отказ от сладкого был мучительным, признается ДженниферЛопес. На 9-й день страданий актриса призналась фанатам, что с нетерпениеможидает финала испытания. Однако, судя по размещенным в Instagram фотографиям звезды, результаттого стоил.49-летняя Дженнифер сфотографировалась в бюстгальтере и вспортивных лосинах, продемонстрировав кубики на прессе. Звезда выглядитпотрясающе. В комментариях даже встретились бывший и нынешний возлюбленныеЛопес.Рэпер Дидди, с которым Лопес рассталась в 2001 году, смогнаписать только одну фразу: "Господи Боже мой". А 43-летнийбейсболист Алекс Родригес, с которым у актрисы сейчас роман, ответил подкомментарием Дидди: "Я счастливчик!".С рэпером Дидди появилась на красной дорожке Грэмми 2000-го года. Глубокое декольте платья от Версаче совершенно не скрывало прелестей звезды. И теперь упоклонников есть отличная возможность сравнить, как выглядел пресс певицы больше 20 лет назад и сейчас.Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес недавносообщили, что решили сесть на жесткую диету и на 10 дней отказаться от сахара иуглеводов. Они собирались показать, как меняется тело, если его не пичкать сладкими жирным. Пара решила худеть вместе ипризвала к этому своих поклонников, запустив в соцсетях челлендж "Безсахара, без углеводов".признавалась, что отказ от сахара и углеводов даетсяей не так-то легко – она постоянно чувствовала себя голодной. Однако актриса ипевица проявила характер, довела детокс до конца – и теперь Лопес по праву можетгордиться своей фигурой, пишет