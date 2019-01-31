Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече.
Президент Белоруссии в последнее время летает в Москву как на работу, а по возвращении
в Минск делает провокационные заявления.
Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече.
Президент Белоруссии в последнее время летает в Москву как на работу, а по возвращении
в Минск делает провокационные заявления.
Пресс-служба сообщила, что президенты России и
Белоруссии общались по телефону и во время разговора договорились провести
встречу в ближайшее время. На ней будут в который раз обсуждаться договоренности,
которые были достигнуты политиками на переговорах в Кремле в декабре 2018 года.
Перед Новым годом зачастил в Москву для
того, чтобы решить проблемы с высокими, как ему кажется, ценами на российские
энергоносители. Батька требует у Кремля равных условий с российскими
потребителями нефти и хочет получит компенсацию от потерь белорусской экономики.
В один из предновогодних визитов Лукашенко привез в подарок
Путину несколько мешков картошки и сало. Президенты общались несколько часов за
закрытыми дверями, после чего белорусский лидер заявил о решении всех проблем и
сказал, что строительство Союзного государства практически завершено.
Но, в начале января внезапно выступил с
громким заявлением: мол, если Москва и Минск не договорятся по компенсации
потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то Россия потеряет
Белоруссию как своего единственного защитника на западном направлении.
Премьер-министру России Дмитрию Медведеву пришлось напомнить
главе Белоруссии поддержке со стороны России и призвать ценить
оказываемую стране помощь. Глава кабмина отметил, что Россия не требует
возврата многомиллиардных кредитов, выданных Минску и даже готова предоставить
братской стране отсрочку.