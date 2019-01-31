Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече. Президент Белоруссии в последнее время летает в Москву как на работу, а по возвращении в Минск делает провокационные заявления.

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече.Президент Белоруссии в последнее время летает в Москву как на работу, а по возвращениив Минск делает провокационные заявления.Пресс-служба сообщила, что президенты России иБелоруссии общались по телефону и во время разговора договорились провестивстречу в ближайшее время. На ней будут в который раз обсуждаться договоренности,которые были достигнуты политиками на переговорах в Кремле в декабре 2018 года.Перед Новым годом зачастил в Москву длятого, чтобы решить проблемы с высокими, как ему кажется, ценами на российскиеэнергоносители. Батька требует у Кремля равных условий с российскимипотребителями нефти и хочет получит компенсацию от потерь белорусской экономики.В один из предновогодних визитов Лукашенко привез в подарокПутину несколько мешков картошки и сало. Президенты общались несколько часов зазакрытыми дверями, после чего белорусский лидер заявил о решении всех проблем исказал, что строительство Союзного государства практически завершено.Но, в начале января внезапно выступил сгромким заявлением: мол, если Москва и Минск не договорятся по компенсациипотерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то Россия потеряетБелоруссию как своего единственного защитника на западном направлении.Премьер-министру России Дмитрию Медведеву пришлось напомнитьглаве Белоруссии поддержке со стороны России и призвать ценитьоказываемую стране помощь. Глава кабмина отметил, что Россия не требуетвозврата многомиллиардных кредитов, выданных Минску и даже готова предоставитьбратской стране отсрочку.