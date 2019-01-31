Местный житель подозревается в краже планшетного компьютера.

25 января текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов электронно-вычислительной техники о хищении планшетного компьютера стоимостью около 11000 рублей.Сотрудники полиции, определив период времени, в который совершена кража, изучили записи камер видеонаблюдения и определили приметы подозреваемого. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали фигуранта, 35-летнего безработного местного жителя, у которого изъяли похищенный планшет.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавцов-консультантов, похитил планшетный компьютер с открытой торговой витрины магазина, который впоследствии планировал использовать в личных целях.28 января отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).