Оперативники УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 35-летнего мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения на офис кредитного учреждения...

"Оперативники УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 35-летнего мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения на офис кредитного учреждения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлено, что в отделение одного из банков вошёл неизвестный, который передал кассиру записку с угрозами и требованием выдачи денежных средств. Получив отказ, мужчина достал из сумки сверток, бросил его в выдвижной лоток и скрылся", - рассказала Ирина Волк.Место происшествия было обследовано кинологом со служебной собакой, а также взрывотехником. Согласно результатам исследования, в свертке находилась аккумуляторная батарея, визуально схожая с элементом взрывного устройства.Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ."В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении противоправного деяния задержан полицейскими в одном из домов по улице Лавочкина. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила официальный представитель ведомства.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк