Композитор Елена Суржикова много лет провела бок о бок с Николаем Караченцовым. И сам бог велел ей написать книгу о счастливых встречах, которые были у нее с актером. Но социальный роман Гром небесный был бы не полным без описания последних дней Николая Петровича.

Композитор Елена Суржикова много лет провела бок о бок с Николаем Караченцовым. И сам бог велел ей написать книгу о счастливых встречах, которые были у нее с актером. Но социальный роман "Гром небесный" был бы не полным без описания последних дней Николая Петровича."В этом романе я подробно повествую о человеческих качествах , о том, сколько добрых дел он сделал, о том, скольким людям помог, – рассказала Суржкова "Дни.ру". – Мне в трудную минуту он тоже протянул руку помощи, и я считаю, что не могу молчать, что обязана описать его благородство и шлейф добрых поступков"."Так получилось, что в тот момент, когда я собралась опубликовать роман, Коля ушел... И теперь мне приходится срочно писать последнюю главу и эпилог, где расскажу про его последние дни, про похороны, – вздыхает Елена Павловна. – Для меня, как и для многих друзей, его смерть стала настоящим потрясением, ужасом".Сегодня Суржикова передала текст книги вдове актера Людмиле Поргиной – для ознакомления и благословения. В апреле же, как только роман выйдет в свет, звезды отечественного шоу-бизнеса – Ирина Грибулина, Ксения Георгиади, Рада Рай и Ольга Кабо – соберутся на презентацию романа.А осенью, какранее "ДниРу", должен состояться конкурс актерской песни имени Караченцова, на проведение которого Поргина сегодня активно ищет деньги. "Я знаю, что создание конкурса активно поддерживают и Владимир Быстряков, и Юрий Ряшенцев, и Нонна Гришаева, и Ольга Кабо, – рассказала Елена Суржикова. – Я тоже сделаю все, что в моих силах, чтобы имя Николая Караченцова не было забыто".