Вслед за сенатором Арашуковым был задержан его отец – топ-менеджер одной из крупных компаний в Карачаево-Черкессии. Но это далеко не последний арест в деле, обещают следователи.

Вслед за сенатором Арашуковым был задержан его отец – топ-менеджер одной из крупных компаний в Карачаево-Черкессии. Но это далеко не последний арест в деле, обещают следователи.Следствие по делу сенатора Арашукова планирует ряд громких задержаний среди руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа. Об этом RT.Так, по делу о хищении газа у ПАО "Газпром" проходит собственно сам Руслан Арашуков, его отец, а также допрашиваются Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Всем им вменяют мошенничества и участие в преступном сообществе.По версии следствия, Арашуков-старший организовал преступное сообщество для хищения газа. Ущерб превысил 30 млрд рублей.Материал дополняется.