Прошлый год выдался весьма неудачным для российской валюты – деревянный потерял больше 20% к доллару и около 15% – к евро. Однако в январе рубль отыграл часть утерянных позиций. Опрошенные Дни.ру эксперты призывают не расслабляться: по их мнению, негативно на курс рубля могут повлиять новые санкции США, трудности в американской экономике, сложная ситуация на глобальных фондовых рынках и многие другие факторы.

Прошлыйгод выдался весьма неудачным для российской валюты – "деревянный"потерял больше 20% к доллару и около 15% – к евро. Однако в январе рубльотыграл часть утерянных позиций. Опрошенные "Дни.ру"эксперты призывают не расслабляться: по их мнению, негативно на курсрубля могут повлиять новые санкции США, трудности в американскойэкономике, сложная ситуация на глобальных фондовых рынках и многиедругие факторы.Напряженнаяситуация на внешних рынках может сыграть против российской валюты, сдругой стороны, позитивно на курс рубля может повлиять стабилизация ценна нефть и снижение санкционного давления, отмечают в Управлениианалитический исследований УК "Уралсиб". "В целом, ожидаянезначительного ослабления рубля, мы не видим существенного влияния намакроэкономические показатели, такие как, например, инфляция", -отметили эксперты.В свою очередь, управляющий директор ИК "АлгоКапитал" не исключил падения курса рубля до отметки в 70 рублей задоллар. Укрепление "деревянного" в первом месяце текущего года аналитикобъяснил отсрочкой введения нового пакета американских санкций противРоссии.Негативныйсценарий для курса рубля предсказывает также эксперт сфере финансов ибанковского дела Московского отделения "Опоры России" ВладимирГригорьев. Экономист не исключил повторения ситуации прошлого года. Поего мнению, рубль – слабая валюта, у которой нет крепкого фундамента ввиде развитой и устойчивой к кризисам экономики. Более того, отметилГригорьев, снижается роль факторов, которые помогли "деревянному"отыграть часть позиций в январе."Во-первых,налоговый период, когда экспортеры активно меняют валюту на рубли длявыплаты налогов, завершился, то есть с этой стороны поддержки российскойвалюте уже ожидать нельзя. Плюс сейчас очень нестабильная ситуация наглобальных фондовых рынках – в этом случае инвесторы, как правило,начинают переходить из валют неустойчивых, к которым в том числеотносится рубль, к валютам устойчивым – доллару и евро.То есть возможендополнительный отток средств с нашего рынка, что приведет к ещебольшему ослаблению российской валюты", – пояснил экономист.Негативнона курс рубля влияет и стагнация на нефтяном рынке – цены на черноезолото не растут, даже несмотря на кризис в нефтедобывающей Венесуэле,отметил Григорьев. Аналитик призвал не списывать со счетов и санкционныйфактор. Он напомнил об апреле и августе прошлого года, когда курс рубляснижался по отношению к доллару на 8-10% в течение нескольких дней.Если США введут новые ограничения, то ситуация может повториться,спрогнозировал эксперт."Ослаблениерубля, безусловно, негативно коснется потребительского рынка и уровняжизни населения. На нашем внутреннем рынке много импортных товаров,более того, даже в российской продукции есть импортные комплектующие,которые закупаются в иностранной валюте. Поэтому, если рубль слабеет, тоэто всегда приводит к повышению стоимости товаров и повышению инфляции.Это означает, что вырастет стоимость и топлива, и продуктов, и другихтоваров, которые мы приобретаем", – рассказал Григорьев.Директорказначейства банка "Восточный" Константин Кочергин согласен, чтоглавное влияние на окажут санкции. Эксперт полагает, что вфеврале стоимость российской валюты будет колебаться в районе 67,50 -68,50 за доллар. "Снятие санкций с En+, "РусАл" и "Евросибэнерго"является позитивным сигналом для всего мирового сообщества.Тем неменее могут возникать инициативы отдельных американских сенаторов повведению второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей, что окажет давление на российскую валюту", – считает аналитик.Начальник отдела дилингаказначейства Банка Оранжевый Денис Новиков при прогнозировании курса рубля призвал обращать внимание нагеополитические факторы. "В пользу роста рубля играют политическийконфликт в Венесуэле и ожидание действий Федеральной резервной системыСША, ведущих к ослаблению доллара", – сказал эксперт.Более позитивен в отношении февральского аналитик ИФК "Солид"Вадим Кравчук. По его мнению, ситуация на рынке будет спокойная, а курсроссийской валюты составит 65,50 – 67, 50 за доллар. Экономистсогласился в оценке санкций как главной угрозе "деревянному", нополагает, что новые ограничительные меры будут обсуждаться не раньшемарта. "Инфляция, также способствующая росту доллара и евро, постепеннозамедляется", – отметил Кравчук.любом случае, точно предсказать курс рубля в наше неспокойное время неможет никто. Валютный рынок очень нестабилен, все может измениться влюбой момент. Главное в такой ситуации, сохранять спокойствие и душевноеравновесие.