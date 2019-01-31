Канадский хореограф Сандра Безич раскритиковала методы работы российского тренера. По ее мнению, Этери Тутберидзе бросает своих воспитанниц, как только они становятся взрослыми.

Канадский хореограф Сандра Безич раскритиковала методы работы российского тренера. По ее мнению, Этери Тутберидзе бросает своих воспитанниц,как только они становятся взрослыми.Специалист заявила, что тренер умеет работать только с маленькими фигуристками, а когда девочки подрастают, она перестает ими заниматься. Сандра Безич искренне не понимает, почему не хочет дать своим ученицам "нормальные основы, полноценную карьеру и счастливое будущее"."В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают с трудом кататься на коньках. И это так грустно, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, к которым относятся как к одноразовым. Но это маленькие жизни и прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту", – передает ее слова Газета.ру.Хореограф также вспомнила о другой подросшей воспитаннице тренера – Алине Загитовой. Молодая спортсменка стала все чаще показывать слабые результаты на международных и российских соревнованиях. По словам Безич, не обучила ее фундаментальной технике, на которую можно было бы всегда положиться."Загитовой тяжело, она выросла. Ей уже 16. У каждого бывают неудачные прокаты, но у Алины в глазах не видно комфорта. Тут мы возвращаемся к вопросу о фундаментальной технике. В таком случае, когда тебе сложно, то у тебя есть возможность положиться на эту технику", – отметила она.В качестве положительного примера хореограф привела испанского фигуриста Хавьера Фернандеса, который занимается под руководством ее коллеги Брайана Орсера. Он тоже пережил спад в карьере, но потом смог восстановиться и вернулся в большой спорт. "Посмотрите на Хавьера Фернандеса – он не делал четверные прыжки шесть месяцев, а потом взял и сделал их, потому что техника у него заложена. Это очень важно", – пояснила она.