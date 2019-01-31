Петр Порошенко за пять лет президентства построил на Украине аналог Третьего рейха. Свободы подавляются, несогласных бросают за решетку, а самых неудобных и опасных физически устраняют. По мнению философа Сергея Дацюка, украинский лидер уже старый и усталый, а это значит, что в следующий президентский срок он попытается укрепить существующий режим и обрубить на корню любые попытки его реформировать.

ПетрПорошенко за пять лет президентства построил на Украине аналог Третьегорейха. Свободы подавляются, несогласных бросают за решетку, а самыхнеудобных и опасных физически устраняют. По мнению философа СергеяДацюка, украинский лидер уже "старый и усталый", а это значит, что вследующий президентский срок он попытается укрепить существующий режим иобрубить на корню любые попытки его реформировать.Социологическиеопросы говорят о высоком уровне недоверия ко всем институтам украинскойвласти, заявил в эфире телеканала "Эспрессо TV" философ Сергей Дацюк.По его мнению, настало время изменения политической структуры имодернизации Конституции страны.Эксперт выразил сожаление, что президент Порошенко не поднимает этот вопрос.Современная Украина, отметил Дацюк, стоит перед сложным выбором -стабилизация или изменения. В этом контексте философ вспомнил о недавнихсловах президента, который заявил, что Киеву нужен "холодный мир" сМосквой."ВТретьем рейхе была теория вечного льда, и чтобы разморозить его, нуженГитлер и его рейх. Мне кажется Порошенко идет тем же путем и пытаетсязаморозить любые изменения, в том числе в институтах власти", -витиевато изъяснился философ.Поего словам, нынешняя власть предлагает украинцам еще пять лет ничего неменять. "Это зацементированная стабильность, в которой фактически будетпродолжаться коррупция и прочие проблемы", – сказал Дацюк.Вомногом отсутствие позитивных перемен эксперт связывает с личностью, которого он называет "старым и усталым". Украинский лидер нехочет "резких шагов" и делает ставку на "замороженную стабилизацию".Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут в конце марта. О выдвижении на второйсрок объявил в ходе недавнего съезда своих сторонников вКиеве. Глава государства пообещал продолжать курс на вступление страны вНАТО и Евросоюз.Социологипо-разному оценивают рейтинг Порошенко. Кто-то утверждает, что за главугосударства готовы проголосовать 12% украинцев, другие говорят о 17%, атретьи уверяют, что реальный уровень поддержки президента – ниже 10%.