Петр
Порошенко за пять лет президентства построил на Украине аналог Третьего
рейха. Свободы подавляются, несогласных бросают за решетку, а самых
неудобных и опасных физически устраняют. По мнению философа Сергея
Дацюка, украинский лидер уже старый и усталый, а это значит, что в
следующий президентский срок он попытается укрепить существующий режим и
обрубить на корню любые попытки его реформировать.
Петр
Порошенко за пять лет президентства построил на Украине аналог Третьего
рейха. Свободы подавляются, несогласных бросают за решетку, а самых
неудобных и опасных физически устраняют. По мнению философа Сергея
Дацюка, украинский лидер уже "старый и усталый", а это значит, что в
следующий президентский срок он попытается укрепить существующий режим и
обрубить на корню любые попытки его реформировать.
Социологические
опросы говорят о высоком уровне недоверия ко всем институтам украинской
власти, заявил в эфире телеканала "Эспрессо TV" философ Сергей Дацюк.
По его мнению, настало время изменения политической структуры и
модернизации Конституции страны.
Эксперт выразил сожаление, что президент Порошенко не поднимает этот вопрос.
Современная Украина, отметил Дацюк, стоит перед сложным выбором -
стабилизация или изменения. В этом контексте философ вспомнил о недавних
словах президента, который заявил, что Киеву нужен "холодный мир" с
Москвой.
"В
Третьем рейхе была теория вечного льда, и чтобы разморозить его, нужен
Гитлер и его рейх. Мне кажется Порошенко идет тем же путем и пытается
заморозить любые изменения, в том числе в институтах власти", -
витиевато изъяснился философ.
По
его словам, нынешняя власть предлагает украинцам еще пять лет ничего не
менять. "Это зацементированная стабильность, в которой фактически будет
продолжаться коррупция и прочие проблемы", – сказал Дацюк.
Во
многом отсутствие позитивных перемен эксперт связывает с личностью
, которого он называет "старым и усталым". Украинский лидер не
хочет "резких шагов" и делает ставку на "замороженную стабилизацию".
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. О выдвижении на второй
срок объявил в ходе недавнего съезда своих сторонников в
Киеве. Глава государства пообещал продолжать курс на вступление страны в
НАТО и Евросоюз.
Социологи
по-разному оценивают рейтинг Порошенко. Кто-то утверждает, что за главу
государства готовы проголосовать 12% украинцев, другие говорят о 17%, а
третьи уверяют, что реальный уровень поддержки президента – ниже 10%.