Учредитель микрофинансовой организации, получив от заявительницы денежные средства, не выполнил взятые на себя обязательства и денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 45-летней москвички. По ее словам, она заключила с организацией, расположенной на Люсиновской улице, договор займа денежных средств с условием последующего начисления 25% годовых и внесла в кассу организации 1 млн 200 тысяч рублей. Однако впоследствии фирма взятые на себя обязательства не выполнила.Сотрудники полиции установили, что подозреваемый – 32-летний мужчина совместно с неустановленными лицами снял офис на Люсиновской улице и учредил организацию, осуществляющую микрофинансовую деятельность. Получив от заявительницы денежные средства, он не выполнил взятые на себя обязательства и денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, ему предъявлено обвинение.В настоящее время установлено 30 эпизодов аналогичной противоправной деятельности задержанного. Общий материальный ущерб составил около 14 млн рублей.По данным фактам Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мер, направленных на выявление дополнительных эпизодов, установление и задержание лиц, причастных к данным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60