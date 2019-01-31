Воспользовавшись дубликатом ключа, злоумышленники похитили из квартиры пенсионерки денежные срндства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Медведково задержали подозреваемых в квартирной краже у пожилой женщины.В территориальный отдел полиции обратилась 81-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу денежных средств, которые она хранила в квартире, расположенной в одном из домов на Полярной улице.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 21 год.Как установили полицейские, один из подозреваемых является родственником пенсионерки. Воспользовавшись тем, что дубликат ключей от квартиры пенсионерки хранился у его отца, взял ключ, а затем вместе со своим знакомым он открыл дверь потерпевшей, и злоумышленники похитили денежные средства.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29