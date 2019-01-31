Общий вес изъятого у 23-летнего молодого человека вещества составил более 800 граммов...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего по подозрению в покушении на сбыт героина в крупном размере.Полицейские получили информацию о 23-летнем приезжем из ближнего зарубежья, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Московского региона.В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в Южном округе столицы. При личном досмотре подозреваемого обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, массой около 34 граммов.Затем при обследовании квартиры по месту временного пребывания задержанного обнаружены 3 свертка из полимерного материала с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что вещество в одном из свертков является наркотическим средством – героином, массой более 484 граммов. Остальные свертки отправлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Общий вес изъятого вещества составил более 804 граммов.Следствием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве