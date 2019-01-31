Злоумышленники сообщили, что в отношении потерпевшего правоохранительными органами якобы проводится проверка, за прекращение которой потребовали около 33 миллионов рублей...

Сотрудники УВД по ЦАО задержали троих мужчин, подозреваемых в покушении на хищение путем мошенничества около 33 млн рублей.В полицию обратился мужчина, который рассказал, что ему позвонили неизвестные и договорились встретиться в одном из кафе на Марксистской улице по важному вопросу. На встрече они сообщили, что в отношении заявителя правоохранительными органами якобы проводится проверка, по результатам которой возможно возбуждение уголовного дела. За прекращение данной проверки злоумышленники потребовали денежные средства в размере около 33 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в кафе по вышеуказанному адресу оперативники при передаче заявителем денежных средств, задержали подозреваемых. Ими оказались 34-летний москвич, 40 и 45-летний жители Подмосковья. Установлено, что злоумышленники ввели заявителя в заблуждение, к правоохранительным органам они не имели никакого отношения. Они не смогли довести до конца свой умысел, направленный на хищение денежных средств, так как были задержаны сотрудниками полиции.Следственным управлением УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60