Злоумышленники похитили со счета пенсионерки денежные средства в размере 2,2 млн рублей, используя доверенность, выданную якобы от имени последней...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и оперативники ОМВД России по району Котловка задержали участников организованной группы, подозреваемых в краже денежных средств со счетов ранее умершей пенсионерки и покушении на мошенничество с ее квартирой», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Котловка от сотрудника службы безопасности одного из столичных банков поступило заявление о том, что по счету 88-летней москвички просматривались подозрительные транзакции, хотя сама она в банке не появлялась. Он пытался связаться с пенсионеркой по телефону, но безуспешно. Это вызвало подозрение. В общей сложности со счетов пенсионерки были израсходованы денежные средства на сумму более 2 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Котловка выяснили, что в течение нескольких лет никто из родственников не видел пенсионерку. Установлено, что женщина умерла, а ее квартирой, расположенной в одном из домов на Севастопольском проспекте, и банковским счетом заинтересовались трое приезжих – 34-летний, а также ранее судимые 51-летний и 56-летний мужчины.Полицейские установили, что подозреваемые, зная о смерти пенсионерки, не сообщили об этом в соответствующие органы, а захоронили ее в Подмосковье. Злоумышленники распределили между собой роли для совершения противоправного деяния. Участники организованной группы похитили со счета денежные средства в размере 2,2 млн рублей, используя доверенность, выданную якобы от имени пенсионерки. А также подали в регистрационные органы заведомо подложные доверенность и договор социального найма с целью дальнейшей регистрации права собственности на квартиру. Однако данное противоправное деяние не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, так как подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции.В ходе обыска по месту проживания одного из задержанных было обнаружено 2 паспорта, 8 нотариальных доверенностей и ряд других документов, имеющих значение для следствия.В результате выезда оперативников в Московскую область в лесопарковой зоне было обнаружено тело 88-летней пенсионерки.У сотрудников полиции есть основания полагать, что ранее злоумышленники получили доверенности на право пользования еще несколькими квартирами, расположенными на территории столицы.Следственным отделом ОМВД России по району Котловка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», а также ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56