Злоумышленник неожиданно выхватил мобильный телефон из рук курьера и убежал...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 22-летнего неработающего приезжего по подозрению в грабеже.В ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы поступило сообщение о грабеже. По словам 46-летнего потерпевшего, работающего курьером по доставке товаров, он привез мобильный телефон на Веерную улицу. Но покупатель неожиданно выхватил товар из рук курьера и убежал.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали подозреваемого в центре столицы.Отделением дознания ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93