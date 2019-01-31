На острове Корсика найден в своей квартире мертвым пожилой мужчина, открывший накануне стрельбу по прохожим в городке Бастия. Как уточнил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, злоумышленник покончил с собой.

На острове Корсика найден в своей квартире мертвым пожилой мужчина, открывший накануне стрельбу по прохожим в городке Бастия. Как уточнил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, злоумышленник покончил с собой.Ранее сообщалось, что в минувшую среду днем 65-летний местный житель открыл на юге городка Бастия стрельбу по прохожим, после чего забаррикадировался в своей квартире, напоминает ТАСС. В результате инцидента шесть человек получили ранения, один из них скончался. Среди пострадавших был сотрудник полиции.Район вокруг дома, где забаррикадировался нападавший, был оцеплен полицией, на место прибыли спасатели и врачи. В целях предосторожности из здания, где заперся стрелок, и из расположенных поблизости боулинг-клуба и здания культурного центра были эвакуированы люди.В течение второй половины дня полиция вела с запершимся в доме мужчиной переговоры. Правоохранители рассматривают случившееся как конфликт, возникший на бытовой почве. Мужчина мог страдать психическим расстройством. Также известно, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за правонарушения с применением оружия.