На данный момент услуга доступна во всех сельских и городских отделениях почтовой связи Владимирской области

На данный момент услуга доступна во всех сельских и городских отделениях почтовой связи Владимирской областиВо время пилотного проекта пользователи услуг почтовой связи оформили более 200 тыс. предоплаченных посылок по стране. На данный момент услуга доступна во всех сельских и городских отделениях почтовой связи Владимирской области.«Оформить отправление можно находясь в офисе или дома, в удобное для клиента время. Для отправки посылки достаточно просто прийти в отделение почтовой связи, и передать ее оператору», - отмечает директор УФПС Владимирской области Сергей Орлов.Отметим, для сдачи почтового отправления без очереди его необходимо заранее оформить и оплатить онлайн на официальном сайте Почты России. Затем клиенту нужно упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение. Посылки, оформленные на портале, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале — нужно просто передать посылку оператору.После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.