Виктория Боня рассказала о несчастье, случившемся с ее шестилетней дочерью Анджелиной. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 сообщила о врачебной ошибке, из-за которой девочка перенесла болезненную операцию.

Виктория Боня рассказала о несчастье, случившемся с ее шестилетней дочерью Анджелиной. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила о врачебной ошибке, из-за которой девочка перенесла болезненную операцию.Недавно дочь Анджелина получила травму. Модель немедленно отвезла наследницу в больницу, где ей наложили гипс. Причем медики убедили Викторию, что волноваться не о чем. Однако спустя пару дней Боня поняла, что ситуация усугубляется, и отправилась к другому доктору. Оказалось, что у Анджелины двойной перелом."Ну вот, спустя два дня мы узнали, что у моей дочери двойной перелом, причем один в кисти, другой – в локте", – объявила Виктория Боня своим подписчикам в Instagram. "И при этом доктора, которые делали снимки, даже не могли этого увидеть. Ну, может. потому. что они не специализируются на этом. И как нам вчера отрывали этот гипс от пальца... просто... отрывали с мясом... Я, конечно, такого нигде не видела. Вот вам и Монако..." – рассказала звезда реалити-шоу "Дом-2".Виктория сообщила, что другой доктор, внимательно осмотрев Анджелину, сообщил, что девочке теперь следует носить новый гипс аж четыре недели. Судя по дальнейшим публикациям, сама девочка не делает проблемы из своего состояния, хотя пока и не успела привыкнуть к ограниченности движений. Впрочем, оказывает дочке любую помощь и поддержку.Напомним, звезда телепроекта "Дом-2" родила дочь Анджелину от монакского бизнесмена Алекса Смерфита весной 2012 года. При этом пара так и не оформила отношений. С момента появления девочки на свет Виктория практически переехала в Монако, однако часто наведывалась в Россию, а также проводила много времени в Америке. Казалось, свадьба влюбленных не за горами. Однако в 2017 году рассказала, что они с Алексом расстались. Теперь Анджелина проводит время отдельно с мамой и отдельно с папой. К счастью, после расставания Вика и Алекс сумели договориться относительно воспитания дочери.