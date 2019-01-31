Виктория Боня рассказала о несчастье, случившемся с ее шестилетней дочерью Анджелиной. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 сообщила о врачебной ошибке, из-за которой девочка перенесла болезненную операцию.

Виктория Боня рассказала о несчастье, случившемся с ее шестилетней дочерью Анджелиной. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила о врачебной ошибке, из-за которой девочка перенесла болезненную операцию.Недавно дочь Анджелина получила травму. Модель немедленно отвезла наследницу в больницу, где той наложили гипс. Медики убедили Викторию, что волноваться не о чем. Однако спустя пару дней Боня поняла, что ситуация усугубляется, и отправилась к другому доктору. Оказалось, что у Анджелины двойной перелом."Ну вот, спустя два дня мы узнали, что у моей дочери двойной перелом, причем один в кисти, другой – в локте", – объявила Виктория Боня подписчикам в Instagram. "И при этом доктора, которые делали снимки, даже не могли этого увидеть. Ну, может, потому что они не специализируются на этом. И как нам вчера отрывали этот гипс от пальца... Просто отрывали с мясом... Я, конечно, такого нигде не видела. Вот вам и Монако..." – рассказала звезда реалити-шоу "Дом-2".Другой доктор, внимательно осмотрев Анджелину, сообщил, что ей следует носить новый гипс четыре недели. Судя по дальнейшим публикациям, девочка не делает проблемы из своего состояния, хотя и не успела привыкнуть к ограниченности движений. Впрочем, оказывает дочке любую помощь и поддержку.Напомним, что звезда телепроекта "Дом-2" родила дочь от монакского бизнесмена Алекса Смерфита весной 2012 года. При этом пара так и не оформила отношения. С момента появления девочки на свет Виктория практически переехала в Монако, но часто наведывалась в Россию, а также проводила много времени в Америке. Казалось, свадьба влюбленных не за горами. Однако в 2017 году рассказала, что они с Алексом расстались. Теперь Анджелина проводит время отдельно с мамой и отдельно с папой. К счастью, после расставания Вика и Алекс сумели договориться относительно воспитания дочери.