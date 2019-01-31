Машина стоит 700 тысяч рублей

Машина стоит 700 тысяч рублейПенсионеры Марина Михайловна и Сергей Алексеевич Харитоновы из Владимирской области в день рождения своего внука решили купить 10 лотерейных билетов. Им по-настоящему повезло: в 1254-м тираже супруги выиграли автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей.«Билетов у нас было много, поэтому при просмотре трансляции мы не успели проверить все. Когда я увидела, что выиграл билет из нашей области, пошутила с родными, что это нам достался автомобиль. Дружно посмеялись, а после, проверив результаты в интернете, оказалось, что мы действительно стали обладателями машины. К слову, 6 из 10 билетов стали выигрышными», — рассказала победительница.По словам супругов, они всегда покупают по несколько билетов, идущих друг за другом. Семейная пара верит, что это принесет им удачу.Выигрыш победители направят на благоустройство своего земельного участка. Они начнут готовиться к строительству дома: нужно поставить забор, подвести коммуникации, установить хозяйственные постройки.Семья Харитоновых любит проводить время на природе вместе со своими близкими — дочерью и четырьмя внуками. Они ездят на рыбалку и всегда с удовольствием отдыхают на свежем воздухе.