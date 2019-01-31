Катя Лель рассказала подробности своего взаимодействия с представителями внеземных цивилизаций. Певица вступила в контакт с НЛО 28 лет назад.

Катя Лель рассказала подробности своего взаимодействия спредставителями внеземных цивилизаций. Певица вступила в контакт с НЛО 28 летназад.Катя поведала, что в 16-лет пережила тяжелейшее потрясения. Инопланетяненаведались к ней, когда она ужинала с семьей."Мы сели за стол. У нас большой дом, я сидела у окна. Ивдруг взгляд наш заострился на каком-то свечении за окном. Три огненных красно-желтыхлуча опускаются в центр круга светящегося. Что потом произошло… Тишина… Япервая очнулась, все смотрят на меня", – вспоминает артистка.Придя в себя Лель недосчиталась нескольких зубов. "Наследующий день, после того как забрали зубы, я стала слышать голоса. Со мнойстали выходить на контакт", – заявила знаменитость и добавила, что не понимала язык пришельцев.Через девять дней представители другой планеты вновь вышлина контакт с будущей звездой. Ночью они забрали ее прямо из спальни."Когда я очутилась у них на корабле. я была заторможенная. Ястала что-то понимать. Я вижу ботинки, мужские ботинки. Очень спокойный,приятный голос, лет тридцати. Подходит ко мне. Человеческий облик. Берет меняза руку", – добавила знаменитость.Лель сообщила, что пришельцы хотели забрать ее для выполнения какой-то миссии, но ейудалось уговорить их оставить ее на земле. Также артистка заявила, что зубы —это такой чип, по которому можно считать все. Она не исключает, чтоинопланетяне использовали их, чтобы создать планету ее клонов.Отец знаменитости долгое время называл рассказы дочери о пришельцахглупостью. Однако странное событие, заставило его поверить и даже попроситьпрощения у наследницы."На моих глазах из папиных пальцев ложка выбивается. Три егопальца в кипящую воду опускают, где варилось мясо. Я подбегаю, говорю: "Папа,что ты делаешь?" И вытаскиваю. Он на меня смотрит: "Я что сошел с ума? А мне небольно", – говорит Лель в интервью изданию Super, которое размещено на сайте YouTube.В конце беседы Катя Лель дала совет скептикам, которые сомневаются в правдивости ее истории. "Люди, мои дорогие, не нужно смеяться и прикалываться. Знаете,как непредсказуем наш мир. Вчера выбралименя, завтра выберут вас. Лучше ко всему относиться спокойно и разумно.Однозначно понятно – нас слышат, нас видят, за нами наблюдают. Лучше уважатьдруг друга. Смеяться – это самое последнее", – заявила она.Добавим, что КатяЛель не единственная публичная личность, которая заявляет о контакте свнеземными цивилизациями. Первый президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжиновтакже летал на корабле с пришельцами в 1997 году. Политик рассказал о своемнеобычном опыте в 2010 году в программе журналиста Владимира Познера.