Российский артист впервые появился на публике вместе со своей новой возлюбленной. В ноябре прошлого года Евгений Петросян официально оформил развод с Еленой Степаненко.

Российский артист впервые появился на публике вместе сосвоей новой возлюбленной. В ноябре прошлого года Евгений Петросян официально оформил развод с Еленой Степаненко.Пара появилась на премьере спектакля "Матросская тишина" вМосковском театре Олега Табакова. Главную роль в постановке исполнил ВладимирМашков. Как сообщают очевидцы, Татьяна Брухунова предпочла для выхода в свет скромный наряд: вязаный жакет красного цвета, плиссированную юбку и очки. Кроме того, 29-летняяженщина отказалась от яркого макияжа. Ее спутник – примерил стильный костюми яркий галстук, передает "Комсомольская правда".Ранее стало известно, что Елена Степаненко решила кардинально изменить свою жизнь после разрыва. Экс-супруга юмориста недавно побывала в кабинете пластического хирурга. По словам клиентов клиники, медицинское учреждение звезда покинула с "разметкой" на коже, которую наносят хирурги перед тем,как провести операцию по подтяжке лица.Напомним, бракоразводный процесс Елены Степаненко и завершился в середине ноября 2018 года. Многие поклонники уверены, что причиной разрыва пары стали романтические отношения юмориста со своей помощницей Татьяной Брухуновой. После этого молодая женщина стала получать оскорбительные комментарии от недоброжелателей. Недавно помощница побывала на шоу "Эксклюзив", во время которого рассказала всю правду об отношениях с артистом.