Злоумышленники, находясь в гостях у своего знакомого, избили потерпевшего и забрали у него телефон, банковские карты и личные вещи...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово задержали двоих жителей столицы, подозреваемых в совершении грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Зябликово поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, в квартире одного из домов на Ореховом бульваре двое малознакомых молодых людей избили его и похитили мобильный телефон, обручальное кольцо, личные вещи, банковские карты и документы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 20-летний жители столицы. Часть похищенного изъята.Установлено, что потерпевший находился в гостях. Также в квартиру пришли двое знакомых владельца квартиры. Оставив гостей, хозяин ушел. После этого между гостями произошел конфликт, в результате которого злоумышленники избили потерпевшего, похитили у него имущество и выгнали из квартиры.Следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22