В прошедшем году государственной услугой по оформлению и выдаче патента на трудовую деятельность в регионе воспользовались более 12 тысяч иностранных граждан.

30 января текущего года во Владимирском филиале ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России состоялась встреча начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области Дмитрия Филиппова и директора филиала Сергей Лактионова с представителями средств массовой информации региона по вопросам деятельности филиала.С приветственным словом к журналистам обратился руководитель УВМ регионального УМВД, акцентировавший внимание на важности работы полиции с иностранными гражданами, в том числе по оказанию государственных услуг.Директор филиала подробно рассказал о режиме работы предприятия и порядке оказания государственной услуги по оформлению и выдаче патента, дающего право иностранному гражданину в пределах Владимирской области работать у физического или юридического лица по профессии без получения визы. Руководитель предприятия сообщил, что ежедневно услугами владимирского филиала пользуются около трехсот человек, а всего в прошлом году разрешительную документацию на трудовую деятельность получили более 12 тысяч иностранцев. Сотрудники паспортно-визового сервиса не только оформляют необходимые документы и проверяют знания русского языка, истории и основ российского законодательства, но и принимают участие в социально-культурной адаптации граждан, прибывающих в тридцать третий регион с целью трудоустройства.В завершение встречи Сергей Лактионов провел экскурсию по профильным кабинетам подразделения, в которых компетентные сотрудники филиала осуществляют прием документов по принципу «одного окна» и в дальнейшем выдают патенты на трудовую деятельность.