Между потерпевшим и охранником бизнес-центра произошел конфликт, в результате которого охранник избил мужчину...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали 48-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В ОМВД России по району Сокольники поступило сообщение о том, что 67-летний москвич был госпитализирован от одного из бизнес-центров, расположенных на 4-й Сокольнической улице.Полицейские установили, что между потерпевшим и охранником бизнес-центра произошел конфликт, в результате которого охранник избил мужчину, причинив травмы.Согласно справке из медучреждения, пожилому человеку был причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время потерпевшему оказывается вся необходимая медицинская помощь в одной из городских больниц.Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73