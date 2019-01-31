Москвич за денежное вознаграждение осуществил постановку на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья в квартире дома на Ленинском проспекте...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы установили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В ходе проверки поступившей оперативной информации полицейские установили, что 49-летний москвич за денежное вознаграждение осуществил постановку на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья в квартире дома на Ленинском проспекте, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по 3АО(499) 233-91-93