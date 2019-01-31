Наталья Николаевна давно отреклась от самых родных. Даже в свой день рождения актриса не пожелала выслушать поздравления от детей и внуков: стоило им позвонить – тут же бросила трубку. Хорошо еще хоть не обматерила, от нее можно было ожидать!

Наталья Николаевна давно отреклась от самых родных. Даже в свой день рождения актриса не пожелала выслушать поздравления от детей и внуков: стоило им позвонить – тут же бросила трубку. Хорошо еще хоть не обматерила, от нее можно было ожидать!О том, что бы прийти и поздравить ее лично, и речи нет – уже много лет не пускает никого из родственников на порог своей роскошной пятикомнатной квартиры. Исключение сделала лишь когда сломала тазобедренный сустав и ей нужна была помощь. Но как только пошла на поправку, погнала поганой метлой и дочь, и сына. "Пошли вон!", "Ходят тут, кто вас звал!" – кричала, как говорят, артистка на детей.Наталья Фатеева не любит отпрысков с момента по явления их на свет. Старшую дочку после развода она оставила жить с родителями первого мужа. Сына Владимира от брака с Владимиром Басовым и дочку Наталью, которую родила от космонавта Бориса Егорова, растили ее родители. Актриса не раз признавалась, что дети были нежеланными и только мешали строить ей карьеру в кино.Внуки еще больше озлобили Фатееву. Дочку, которая в 16 лет родила ребенка, актриса вынудила от него отказаться в роддоме. Мальчика в итоге вырастили родители зятя и сегодня про свою знаменитую родню он и слышать не хочет. А сына, решившего обзавестись наследником, Фатеева и вовсе выгнала из дома с молодой женой."Как ни грустно это сознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то ее интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала, – цитирует сына актрисы журнал "Откровения звезд". – И единственные живые существа, с которыми мать находит общий язык, это бездомные кошки. Она варит для них огромные кастрюли супа, разливает по баночкам и разносит по помойкам".