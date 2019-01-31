Любители обсудить звезд и их жизнь, кажется, никогда не останутся без тем для разговоров. Последний день второго зимнего месяца не стал исключением. Дни.ру собрали на сайте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 января 2019 года.

Любители обсудить звезд и их жизнь, кажется, никогда не останутся без тем для разговоров. Последний день второго зимнего месяца не стал исключением. "Дни.ру" собрали на сайте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 января 2019 года.Шевченковский районный суд Киева официально расторг брак украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, союз которых продлился десять лет. Как пишет "КП", заседание проходило в закрытом режиме и длилось не больше пяти минут.Но вопрос опеки над семилетней дочерью остался открытым. Он будет рассматриваться отдельно, как и раздел многомиллионного имущества. Сейчас девочка живет вместе с мамой в Москве, где пошла в первый класс. Но Мурат, как говорят, объявил войну за дочь и намерен забрать ее у матери. В суде же утверждают, что рассмотрение дела об опеке над ребенком может затянуться.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 января 2019 года, читайте в и специальных .