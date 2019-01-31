Последнее заявление Абэ по южным Курилам – внутриполитическая риторика. Такое мнение выразил изданию Дни.ру глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что суверенитет Японии распространяется на южные Курильские острова.
Последнее заявление Абэ по южным Курилам – внутриполитическая риторика. Такое мнение выразил изданию "Дни.ру" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что суверенитет Японии распространяется на южные Курильские острова.
"Заявление Синдзо Абэ о том, что суверенитет Японии
распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова, -
сделано для "внутриполитического потребления". – отметил Михайлов.
По его мнению, следует понимать, что вопрос возврата
"северных территорий" – ключевой для японской политики. Тем более,
что это заявление Абэ сделал в ходе прений в нижней палате
парламента. Поэтому это всего лишь часть политической риторики, которая не
имеет никакого отношения к реалиям.
"Тем более, вопрос о суверенитете Токио над Южными Курилами
звучит нелепо в свете приобретения Японией американских систем ПРО, и отказа от вывода военных баз США со
своей территории. Вероятнее всего, вопрос "северных территорий" так и
останется зависшим в воздухе. Как минимум, до следующего электорального цикла в
японской политике", – заключил эксперт.
Напомним, что Синдзо Абэ любит публично высказываться на
тему . Ранее, перед его встречей с президентом России Владимиром
Путиным, японский лидер сделал заявление об отсутствии планов по выселению
жителей южных островов Курильской гряды в случае их передачи Японии, что
существенно осложнило проведение предстоящего диалога. Очевидно, что все заявления Абэ четко перекликаются
с поставленной им самому себе задачей – разрешить территориальный вопрос,
заключив мирный договор с Москвой и подведя черту под историей Второй мировой
войны.