Последнее заявление Абэ по южным Курилам – внутриполитическая риторика. Такое мнение выразил изданию Дни.ру глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что суверенитет Японии распространяется на южные Курильские острова.

Последнее заявление Абэ по южным Курилам – внутриполитическая риторика. Такое мнение выразил изданию "Дни.ру" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что суверенитет Японии распространяется на южные Курильские острова."Заявление Синдзо Абэ о том, что суверенитет Япониираспространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова, -сделано для "внутриполитического потребления". – отметил Михайлов.По его мнению, следует понимать, что вопрос возврата"северных территорий" – ключевой для японской политики. Тем более,что это заявление Абэ сделал в ходе прений в нижней палатепарламента. Поэтому это всего лишь часть политической риторики, которая неимеет никакого отношения к реалиям."Тем более, вопрос о суверенитете Токио над Южными Куриламизвучит нелепо в свете приобретения Японией американских систем ПРО, и отказа от вывода военных баз США сосвоей территории. Вероятнее всего, вопрос "северных территорий" так иостанется зависшим в воздухе. Как минимум, до следующего электорального цикла вяпонской политике", – заключил эксперт.Напомним, что Синдзо Абэ любит публично высказываться натему . Ранее, перед его встречей с президентом России ВладимиромПутиным, японский лидер сделал заявление об отсутствии планов по выселениюжителей южных островов Курильской гряды в случае их передачи Японии, чтосущественно осложнило проведение предстоящего диалога. Очевидно, что все заявления Абэ четко перекликаютсяс поставленной им самому себе задачей – разрешить территориальный вопрос,заключив мирный договор с Москвой и подведя черту под историей Второй мировойвойны.