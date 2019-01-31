Звезда группы Фабрика Саша Савельева заметно увеличилась в
объемах. Поклонники, увидевшие артистку, не сомневаются – она ждет ребенка.
Звезда группы "Фабрика" Саша Савельева заметно увеличилась в
объемах. Поклонники, увидевшие артистку, не сомневаются – она ждет ребенка.
В личном Instagram дизайнер Мария Рублева опубликовала
видеозапись в формате Stories. В кадре Саша Савельева выбирает обои. Судя по
всему, звезда затеяла ремонт.
Отметим, что фолловеры не сразу узнали Савельеву. Хрупкая
когда-то певица заметно поправилась: лицо стало полнее, появился намек на
второй подбородок. К тому же под прячущей фигуру толстовкой, в которую облачена звезда, как
будто угадывается подросший живот.
Более того, Мария показала вариант, на котором Саша остановила
свой выбор, – это обои с серым зайчиком, травой и цветами. Тут уж у
пользователей Сети вообще отпали все сомнения, многие пришли к выводу, что
звезда группы "Фабрика" вот-вот станет матерью, поэтому выбирает интерьер для
детской комнаты.
Напомним, что о беременности артистки заговорили еще в
начале декабря 2018 года. Интернет-обыватели заметили, что Саша теперь отдает
предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Также артистка стала редко
появляться на светских мероприятиях.
Отметим, что тогда журналистам удалось связаться с
Савельевой. Артистка опровергла слухи о своем интересном положении. "Одно
неудачное фото, которое попало в Сеть, даже обсуждать не буду", – заявляла она.
Напомним, Саша
Савельева уже восемь лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым.
Знаменитости поженились тайно, церемония состоялась в сказочно красивой
московской усадьбе Царицыно. Позднее новобрачные отпраздновали это событие с
друзьями и коллегами.