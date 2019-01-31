Звезда группы Фабрика Саша Савельева заметно увеличилась в объемах. Поклонники, увидевшие артистку, не сомневаются – она ждет ребенка.

Звезда группы "Фабрика" Саша Савельева заметно увеличилась вобъемах. Поклонники, увидевшие артистку, не сомневаются – она ждет ребенка.В личном Instagram дизайнер Мария Рублева опубликовалавидеозапись в формате Stories. В кадре Саша Савельева выбирает обои. Судя повсему, звезда затеяла ремонт.Отметим, что фолловеры не сразу узнали Савельеву. Хрупкаякогда-то певица заметно поправилась: лицо стало полнее, появился намек навторой подбородок. К тому же под прячущей фигуру толстовкой, в которую облачена звезда, какбудто угадывается подросший живот.Более того, Мария показала вариант, на котором Саша остановиласвой выбор, – это обои с серым зайчиком, травой и цветами. Тут уж упользователей Сети вообще отпали все сомнения, многие пришли к выводу, чтозвезда группы "Фабрика" вот-вот станет матерью, поэтому выбирает интерьер длядетской комнаты.Напомним, что о беременности артистки заговорили еще вначале декабря 2018 года. Интернет-обыватели заметили, что Саша теперь отдаетпредпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Также артистка стала редкопоявляться на светских мероприятиях.Отметим, что тогда журналистам удалось связаться сСавельевой. Артистка опровергла слухи о своем интересном положении. "Однонеудачное фото, которое попало в Сеть, даже обсуждать не буду", – заявляла она.Напомним, СашаСавельева уже восемь лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым.Знаменитости поженились тайно, церемония состоялась в сказочно красивоймосковской усадьбе Царицыно. Позднее новобрачные отпраздновали это событие сдрузьями и коллегами.