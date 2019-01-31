Владимир Путин послал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко. Президент России пообещал отстаивать права и свободы граждан в области вероисповедания. Происходящее на Украине Путин назвал фальшивым проектом, не имеющим отношения к вере.

Владимир Путин послал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко.Президент России пообещал отстаивать права и свободы граждан в областивероисповедания. Происходящее на Украине Путин назвал фальшивым проектом, неимеющим отношения к вере.Россия уважает независимость церковной жизни на Украине, нооставляет за собой право делать все, чтобы защитить права верующих, предупредилпрезидент, выступая на торжественном собрании, посвященном 10-летию ПоместногоСобора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла.Любое вмешательство в церковные дела недопустимы, Россияникогда не будет в них вмешиваться, в том числе и на Украине. То, что тамсейчас происходит не имеет отношения к вере, а церковный проект основанна спекуляциях и политиканстве, констатировал Путин."Мы уважали и будем уважать независимость церковнойжизни, тем в более соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собойправо реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и насвободу вероисповедания", – сказал президент.Глава государства имел в виду предоставление автокефалииукраинской церкви. Пляски вокруг томоса продолжаются в Незалежной уже околомесяца, за это время националисты выгнали верующих из нескольких приходов длятого, чтобы сделать их частью Православной церкви Украины.Напомним, что вместе с главой ПЦУ митрополитомЕпифанием 6 января получили из рук вселенского патриарха Варфоломея томос опредоставлении автокефалии Православной церкви Украины.После этого ПетрПорошенко вместе со священниками начал возить документ в стеклянной раме постране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Этупоездку, во время которой были зафиксированы многочисленные стычки сторонникови противников президента, в народе прозвали томос-туром.