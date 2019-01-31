Владимир Путин послал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко.
Президент России пообещал отстаивать права и свободы граждан в области
вероисповедания. Происходящее на Украине Путин назвал фальшивым проектом, не
имеющим отношения к вере.
Владимир Путин послал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко.
Президент России пообещал отстаивать права и свободы граждан в области
вероисповедания. Происходящее на Украине Путин назвал фальшивым проектом, не
имеющим отношения к вере.
Россия уважает независимость церковной жизни на Украине, но
оставляет за собой право делать все, чтобы защитить права верующих, предупредил
президент, выступая на торжественном собрании, посвященном 10-летию Поместного
Собора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла.
Любое вмешательство в церковные дела недопустимы, Россия
никогда не будет в них вмешиваться, в том числе и на Украине. То, что там
сейчас происходит не имеет отношения к вере, а церковный проект основан
на спекуляциях и политиканстве, констатировал Путин.
"Мы уважали и будем уважать независимость церковной
жизни, тем в более соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой
право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на
свободу вероисповедания", – сказал президент.
Глава государства имел в виду предоставление автокефалии
украинской церкви. Пляски вокруг томоса продолжаются в Незалежной уже около
месяца, за это время националисты выгнали верующих из нескольких приходов для
того, чтобы сделать их частью Православной церкви Украины.
Напомним, что вместе с главой ПЦУ митрополитом
Епифанием 6 января получили из рук вселенского патриарха Варфоломея томос о
предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
После этого Петр
Порошенко вместе со священниками начал возить документ в стеклянной раме по
стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Эту
поездку, во время которой были зафиксированы многочисленные стычки сторонников
и противников президента, в народе прозвали томос-туром.