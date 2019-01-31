Президенту России было известно о схеме задержания сенатора
Рауфа Арашукова. 32-летнего члена Совета Федерации взяли прямо в зале заседаний,
при этом присутствовали генпрокурор и глав Следственного комитета.
Президенту России было известно о схеме задержания сенатора
Рауфа Арашукова. 32-летнего члена Совета Федерации взяли прямо в зале заседаний,
при этом присутствовали генпрокурор и глав Следственного комитета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что
глава государства был в курсе плана силовиков еще до того, как он был претворен
в жизнь. "Президент был в курсе ареста
Арашукова до того, как он произошел. О претензиях к руководству
Карачаево-Черкесии в связи с этим мне неизвестно", – приводит слова Пескова
.
Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали
накануне, 30 января прямо во время заседания Совета Федерации, напоминает . Силовики
блокировали все выходы не только из зала заседаний, но и окружили все здание
верхней палаты парламента.
В прессу просочилась информация о том, что за несколько дней
до задержания Арашукова в здании было проведена репетиция задержания – сотрудники
силовых органов выключили все лифты и
заблокировали входы и выходы.
Сенатору уже предъявлены обвинение по трем статьям, две из
которых относятся к особо тяжким: участие в объединенной преступной
группировке, убийство и давление на свидетеля. Басманный суд арестовал на два месяца.
В тот же день стало известно о задержании отца сенатора Рауля
Арашукова. Ему вменяют создание преступного сообщества с использованием
служебного положения и мошенничество. При обысках по делу Арашуковых изъяты
большие суммы денег, драгоценности, сабли, другое оружие и золотые слитки.