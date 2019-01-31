Президенту России было известно о схеме задержания сенатора Рауфа Арашукова. 32-летнего члена Совета Федерации взяли прямо в зале заседаний, при этом присутствовали генпрокурор и глава Следственного комитета.

Президенту России было известно о схеме задержания сенатораРауфа Арашукова. 32-летнего члена Совета Федерации взяли прямо в зале заседаний,при этом присутствовали генпрокурор и глава Следственного комитета.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, чтоглава государства был в курсе плана силовиков еще до того, как он был претворенв жизнь. "Президент был в курсе арестаАрашукова до того, как он произошел. О претензиях к руководствуКарачаево-Черкесии в связи с этим мне неизвестно", – приводит слова ПесковаСенатора от Карачаево-Черкесии задержалинакануне, 30 января, во время заседания Совета Федерации, напоминает . Силовикиблокировали все выходы не только из зала заседаний, но и окружили зданиеверхней палаты парламента.В прессу просочилась информация о том, что за несколько днейдо задержания Арашукова в здании была проведена "репетиция" – сотрудникисиловых органов выключили все лифты изаблокировали входы и выходы.Сенатору предъявлено обвинение по трем статьям, две изкоторых относятся к особо тяжким: участие в объединенной преступнойгруппировке, убийство и давление на свидетеля. Басманный суд арестовал на два месяца.В тот же день стало известно о задержании отца сенатора – РауляАрашукова. Ему вменяют создание преступного сообщества с использованиемслужебного положения и мошенничество. При обысках по делу Арашуковых изъятыбольшие суммы, драгоценности, сабли, другое оружие и золотые слитки.