Шутка Елизаветы Туктамышевой вызвала бурю негодования у
фанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Фигуристку обвинили в самопиаре
и посоветовали завидовать молча.
Шутка Елизаветы Туктамышевой вызвала бурю негодования у
фанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Фигуристку обвинили в "самопиаре"
и посоветовали "завидовать молча".
Елизавета Туктамышева из-за болезни пропустила чемпионат
России, а в результате не попала в основной состав национальной команды на
чемпионат Европы. Спортсменка сможет представить Россию только на Универсиаде,
которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.
Пока же фигуристка наблюдает за нешуточными битвами, которые
ведут в интернете фанаты Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Елизавета
высказалась по этому поводу в Instagram,
с присущим ей юмором.
"Так и жду, чтобы вышел Николай Дроздов и начал "В
мире животных": "Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним
медвебот, их обычно можно наблюдать вместе", – написала фигуристка. "Туктамышевоботов" спортсменка
назвала вымершим видом.
Но лучше бы Елизавета не шутила. Увлеченные войной фанаты
юмора не оценили и ополчились на . "Мы не загитоботы, а
поклонники Загитовой, которые любят ее, боготворят, Алину невозможно не
любить!!", "Лиза опять пиарится на других, выглядит жалко",
"Сарказм – удел обиженных и оскорбленных", "Завидуй молча, Лиза,
нашим прекрасным девочкам", – разразились комментариями пользователи.
Поклонники , в то же время, настроены вполне
миролюбиво. Они попытались успокоить разъяренных пользователей. Им напомнили,
что и Медведева, и Загитова, и Туктамышева выступают за одну страну – Россиию.
Поэтому логичнее было бы не воевать друг с другом, а радоваться успеху каждой
из этих талантливых фигуристок.