Шутка Елизаветы Туктамышевой вызвала бурю негодования у фанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Фигуристку обвинили в самопиаре и посоветовали завидовать молча.

Шутка Елизаветы Туктамышевой вызвала бурю негодования уфанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Фигуристку обвинили в "самопиаре"и посоветовали "завидовать молча".Елизавета Туктамышева из-за болезни пропустила чемпионатРоссии, а в результате не попала в основной состав национальной команды начемпионат Европы. Спортсменка сможет представить Россию только на Универсиаде,которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.Пока же фигуристка наблюдает за нешуточными битвами, которыеведут в интернете фанаты Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Елизаветавысказалась по этому поводу в Instagram,с присущим ей юмором."Так и жду, чтобы вышел Николай Дроздов и начал "Вмире животных": "Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ниммедвебот, их обычно можно наблюдать вместе", – написала фигуристка. "Туктамышевоботов" спортсменканазвала вымершим видом.Но лучше бы Елизавета не шутила. Увлеченные войной фанатыюмора не оценили и ополчились на . "Мы не загитоботы, апоклонники Загитовой, которые любят ее, боготворят, Алину невозможно нелюбить!!", "Лиза опять пиарится на других, выглядит жалко","Сарказм – удел обиженных и оскорбленных", "Завидуй молча, Лиза,нашим прекрасным девочкам", – разразились комментариями пользователи.Поклонники , в то же время, настроены вполнемиролюбиво. Они попытались успокоить разъяренных пользователей. Им напомнили,что и Медведева, и Загитова, и Туктамышева выступают за одну страну – Россиию.Поэтому логичнее было бы не воевать друг с другом, а радоваться успеху каждойиз этих талантливых фигуристок.