Поп-певица опубликовала совместный снимок с моделью Еленой Перминовой. Поклонники Веры Брежневой отметили, что солистка выглядит гораздо лучше своей молодой подруги.

Поп-певица опубликоваласовместный снимок с моделью Еленой Перминовой. Поклонники Веры Брежневойотметили, что солистка выглядит гораздо лучше своей молодой подруги.Исполнительница отправилась на несколько дней на Мальдивскиеострова вместе с манекенщицей Еленой Перминовой. Звезды устроили фотосессию напляже. Несколько совместных снимков появились в микроблоге в Instagram. "Даже в шикарном месте веселее вместе ЛенойПерминовой. P. S.: могусебе позволить красивую подругу. Как думаете?", – поинтересовалась усвоих подписчиков певица.Некоторые пользователи заявили, что 35-летняя солистка выглядитэффектнее своей 32-летней подруги. "Вера все равно поярче выглядит", "Вера, тыкрасивее", "Вы – красотка, а вот Лене еще работать и работать над телом", "Веракрасивее и фигура лучше", "А где красивая подруга?", "Вера, вашу красотуникакой распрекрасной подругой не затмить!" – писали они.Остальные подписчики осыпали женщин комплиментами. По их мнению, звезды внешне очень похожи друг на друга. "Шикарные", "Как близняшки! Красотки длинноногие!", "Вы так похожи,как сестры", "Две самые красивые женщины современности!", "Двое из ларца!", "Неприличнобыть такими красивыми!" – отмечали они.призналась, что давно мечтала отметить отпускна островах в Индийском океане. Исполнительница сама подарила себе этупоездку. "Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появиласьвозможность – сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себезавидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня", – цитируетпевицу .