Отечественный кинорынок полон как талантов, так и хитрецов, притворяющихся значимыми акулами. Реальность такова, дельцы разного масштаба так и тянут липкие пальчики к несметным потокам денег, текущих из кинотеатров в качестве кассовых сборов. Есть и те, кто продвигает своих актёров и актрис, зовущихся так ввиду кошелька того или иного спонсора. Словом, подводных камней в российском кинематографе там много, что того и гляди, чтобы не оступиться.

Отечественный кинорынок полон как талантов, так и хитрецов, притворяющихся значимыми акулами. Реальность такова, дельцы разного масштаба так и тянут липкие пальчики к несметным потокам денег, текущих из кинотеатров в качестве кассовых сборов. Есть и те, кто продвигает своих актёров и актрис, зовущихся так ввиду кошелька того или иного спонсора. Словом, подводных камней в российском кинематографе там много, что того и гляди, чтобы не оступиться.Собеседник рассказывает примечательную историю, главными героинями которого являются леди из кинобизнеса. Точнее так: речь идёт о колоритном трио с российско-американскими корнями. Дженнифер Салкесс отвечает за американскую сторону, а Анна Федосеева и Екатерина Духина — за российскую.Задача, как кажется, не такая тривиальная: убедить инвесторов вложить деньги в производство некой картины, которая уж точно покорит сердца американской и европейской публики. Обещания сопровождаются беспроигрышными картами — российские деньги вкупе со сценарными и режиссерскими талантами ограняются в соответствии с запросами американо-европейской публики, а само производство — естественно — на лучших голливудских студиях. Да-да, и гарантия международного проката фильма. Кто в ролях? Только звёзды! Почти мировые, почти недорого и не уступающая им по масштабу Анна Федосеева.Проект, уверена Салкесс, должен стать мостом дружбы между Россией и США. А уж как только проект состоится, то уж точно мост получится стойким и долгоиграющим. Способствовать тому будут уход Дональда Трампа, а там и до смены властителей кремлёвских звёзд недалеко. А потому готовиться к этому нужно заранее. Совместный фильм — в самый раз. Вот эту идею и пытаются продать клиентам-инвесторам.Госпожа Салкесс в 2017 году выполняла роль исполнительного продюсера в низкобюджетном фильме Nona, в котором повествовалось о секс-торговле. Двумя годами ранее она приняла участие в качестве художника малоизвестного сериала 40’s and Failing, который дальше первого сезона не продвинулся. Собственно, это и весь творческий путь голливудского продюсера, решившего окучивать российский кинорынок.Вторым углом в этом треугольнике является Анна Федосеева. Если кто-то вспомнит 1993 год, а затем вспомнит и один из детских фильмов, то сможет вспомнить и имя актрисы. Нет, пожалуй, вспомнить можно и не творческие достижения, а кричащие заголовки прессы: в 2018 году решением московского Головинского суда Анну Федосееву арестовали на месяц. В числе претензий — обогащение за счет мужа на сумму почти в 100 миллионов рублей. К слову, госпожа Федосеева со своим бывшим мужем познакомилась в 2007 году во время организации его дня рождения. Такая вот предприимчивая актриса-организатор праздников!Третьим участником этого занимательного сюжета является более скромная, но такая же талантливая Екатерина Духина. За ней — юридическое сопровождение, благо тому способствуют широкие связи с влиятельными бизнесменами и звёздами. Госпожа Духина, пишет издание, не только является адвокатом актрисы Федосеевой в деле о разводе, но и представляла интересы бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла, уволенного из-за скандала с отмыванием 6 миллиардов долларов. Человек профессиональный, а от того и внушающий доверие.На сайте информационно-познавательного канала Включи настроение Екатерина Духина, комментируя статью о брачных аферистах, так и сказала: Аферисты не остановятся. Они будут вновь и вновь требовать от вас деньги, будут шантажировать вас бесконечно. Мошенники, как правило, хорошо подготовлены: изучают психологию, следят за собой и знают несколько языков...Безусловно, российско-американские отношения со временем улучшатся, но никак не путем сомнительных кинопроектов. А пока дело обстоит ровно наоборот — проекты, предлагаемые российско-американским кино-трио и их весьма оригинальные методы лишь сильнее загоняют двусторонние отношения в поле взаимного недоверия.