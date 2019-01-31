В собрании приняли участие более 300 человек

В собрании приняли участие более 300 человек«Ростелеком» принял участие в первом в 2019 году общегородском родительском собрании «В паутине социальных сетей», которое прошло во Дворце детского и юношеского творчества в рамках недели интернет-безопасности. В собрании приняли участие более 300 человек: родители, педагоги, представители правоохранительных органов, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области и специалисты Владимирского филиала «Ростелекома». Они обсудили поведение детей в социальных сетях и мессенджерах.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Согласно исследованиям Фонда Развития Интернет менее половины родителей осведомлены о рисках, с которыми сталкивается ребенок в Сети. Тем не менее, по статистике Фонда, уже к 8-9 годам многие школьники – уверенные пользователи интернета и владеют тем, чего не умеют делать родители: блокировать сообщения, управлять настройками фильтров, уничтожать истории сообщений и посещаемых сайтов. «Ростелеком» регулярно участвует в родительских собраниях и рассказывает взрослым о методах эффективной защиты, в том числе с помощью технических инструментов. Например, наш сервис Kaspersky Safe Kids поможет защитить детей от вредоносной информации. Сервис не только предоставляет родителям подробные отчёты о действиях ребёнка в сети, но и собирает статистику о его звонках и сообщениях».Опция «Родительский контроль» от «Ростелекома» позволяет настроить просмотр ТВ и посещение интернет-страниц с учётом возрастных ограничений. Услуга поможет родителям не только контролировать доступ к ресурсам с любых устройств, но и установить график использования компьютера, что позволит регулировать время пребывания ребёнка в сети. Абоненты «Интерактивного телевидения» также могут активировать опцию «Родительский контроль» и воспользоватсья фильтром каналов по возрастной категории «3+», «6+» и «12+». Aктивировать уcлугу можно в личном кaбинeте aбoнeнтa «Pocтeлeкoма».