Управление государственной охраны Украины отчиталось о проделанной работе в 2018 году. Оказывается, на президента Петра Порошенко покушались 11 раз. Только кто проверит эти данные, вброшенные явно для поднятия стремительно падающего рейтинга главы Незалежной?

Управление государственной охраны Украины отчиталось опроделанной работе в 2018 году. Оказывается, на президента Петра Порошенкопокушались 11 раз. Только кто проверит эти данные, вброшенные явно для поднятиястремительно падающего рейтинга главы Незалежной?Главный охранник страны Валерий Гелетей сообщил, что возглавляемоеим ведомство предупредило 11 покушений на в 2018 году. По егословам, госохрана тесно сотрудничает со Службой безопасности, с подразделением,которое занимается терроризмом, с подразделениями полиции и с разведкой.Очевидно, что 11 покушений на Порошенко всплыли именносейчас, в самый разгар предвыборной кампании. Гелетей мог бы рассказать о ни ив начале января, но тогда президент еще не заявил о своем участии в выборах 31марта. Сейчас рассказ о том, как тяжко дается правление страной,пришелся очень кстати.Ну а ближе к выборам появится информация том, что убить Порошенкохотел Кремль, без пресловутой руки Москвы предвыборная кампания будет выглядетьскучной.объявил о своих планах принять участие в президентскихвыборах 29 января. Голосование намечено на 31 марта. На главный пост в странепретендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировал 26 кандидатов.Согласноразным опросам общественного мнения, действующий президент занимает третью идичетвертую строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии"Батькивщина" Юлии Тимошенко, артисту Владимиру Зеленскому иоппозиционеру Юрию Бойко.