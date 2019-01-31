Управление государственной охраны Украины отчиталось о
проделанной работе в 2018 году. Оказывается, на президента Петра Порошенко
покушались 11 раз. Только кто проверит эти данные, вброшенные явно для поднятия
стремительно падающего рейтинга главы Незалежной?
Управление государственной охраны Украины отчиталось о
проделанной работе в 2018 году. Оказывается, на президента Петра Порошенко
покушались 11 раз. Только кто проверит эти данные, вброшенные явно для поднятия
стремительно падающего рейтинга главы Незалежной?
Главный охранник страны Валерий Гелетей сообщил, что возглавляемое
им ведомство предупредило 11 покушений на в 2018 году. По его
словам, госохрана тесно сотрудничает со Службой безопасности, с подразделением,
которое занимается терроризмом, с подразделениями полиции и с разведкой.
Очевидно, что 11 покушений на Порошенко всплыли именно
сейчас, в самый разгар предвыборной кампании. Гелетей мог бы рассказать о ни и
в начале января, но тогда президент еще не заявил о своем участии в выборах 31
марта. Сейчас рассказ о том, как тяжко дается правление страной,
пришелся очень кстати.
Ну а ближе к выборам появится информация том, что убить Порошенко
хотел Кремль, без пресловутой руки Москвы предвыборная кампания будет выглядеть
скучной.
объявил о своих планах принять участие в президентских
выборах 29 января. Голосование намечено на 31 марта. На главный пост в стране
претендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировал 26 кандидатов.
Согласно
разным опросам общественного мнения, действующий президент занимает третью иди
четвертую строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии
"Батькивщина" Юлии Тимошенко, артисту Владимиру Зеленскому и
оппозиционеру Юрию Бойко.