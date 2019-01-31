30 января исполнилось 94 года ветерану органов внутренних дел, участнику Великой Отечественной войны Алексею Каштанову...

30 января исполнилось 94 года ветерану органов внутренних дел, участнику Великой Отечественной войны Алексею Каштанову.13 января 1943 года 18-летний Алексей Каштанов был призван в ряды Советской Армии и направлен на 2-ой Прибалтийский фронт в качестве сапёра – подрывника в 853 отдельный сапёрный батальон, в составе которого он и прошёл всю войну. По окончании войны работал на заводе, а затем в 1951 году по рекомендации Москворецкого райкома партии направлен на работу в органы внутренних дел СССР, где прослужил более 30 лет, ушел на пенсию в звании подполковника милиции.Помощник начальника управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Михаил Клюев, председатель Совета ветеранов Константин Кириллов, врио начальника отделения морально-психологического обеспечения лейтенант внутренней службы Анатолий Шачнев приехали поздравить ветерана. Михаил Клюев вручил ветерану от имени начальника УВД по ЮАО поздравительный адрес и памятный подарок.– Поздравляю Вас с Днём рождения, – сказал Михаил Клюев, пожимая Алексею Каштанову руку. – Вы очень много сил отдали службе в органах внутренних дел и самое главное, что сохранили здоровье и бодрость духа, пройдя еще и Великую Отечественную войну.Подполковник милиции в отставке Алексей Каштанов имеет десятки боевых наград. Среди них "Орден Отечественной войны" 1-й и 2-й степени, медаль "За отвагу" и другие. Испытания, которые выпали на судьбу фронтовика, живы в памяти до сих пор. - При наступлении мы зачастую шли впереди пехоты и штрафников, разминировали поля и снимая растяжки, - вспоминает ветеран.- Мин было очень много и наших и немецких. Работа сапера очень опасная, мне, наверное, просто чудом удалось выжить.Несмотря на почтенный возраст, Алексей Каштанов по-прежнему полон сил. Через всю свою жизнь он пронес доброту в сердце и волю до последнего следовать выбранным однажды идеалам.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22