Компания Samsung объявила о начале серийного производства первого в мире накопителя для смартфонов емкостью в 1 терабайт. Первым его начнут устанавливать в будущие флагманы корейского производителя. У актуальных моделей Samsung максимальный объем встроенной памяти ограничен 512 гигабайтами.

Компания Samsung объявила о начале серийного производства первого в мире накопителя для смартфонов емкостью в 1 терабайт. Первым его начнут устанавливать в будущие флагманы корейского производителя. У актуальных моделей Samsung максимальный объем встроенной памяти ограничен 512 гигабайтами.Новая разработка сравнима с SSD-накопителями в ноутбуках премиум-класса, что в перспективе позволит насовсем отказаться от использования microSD-карт. Места на встраиваемом модуле флеш-памяти Embedded Universal Flash Storage (eUFS) хватит для хранения 260 видеороликов в качестве 4K UHD (3840x2160) длительностью 10 минут каждый.Заявленная скорость последовательного чтения данных — до 1000 Мбайт/с, записи — до 260 Мбайт/с. Вместимость нового чипа вдвое выше, чем у предшественника на 512 ГБ, но размеры при этом те же: 11,5 х 13 мм. "Это достигается благодаря комбинации 16-слойного чипа в продвинутой флеш-памяти с фирменным контроллером", — сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.∎Новый чип позволит Samsung выпустить безрамочные 8К-телевизоры читайте такжеНовой eUFS-памятью на 1 терабайт будут оснащаться как собственные устройства как Samsung, так и продукция других производителей. Велик шанс, что первым объемный накопитель достанется флагманам Galaxy S10 и S10+. Предположительно, покажут их 20 февраля.