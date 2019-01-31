Средний размер прибавки составил около 1300 рублей в месяц

Средний размер прибавки составил около 1300 рублей в месяцПенсионный фонд закончил перерасчёт пенсий большинства сельских пенсионеров с учётом изменений, вступивших в силу с этого года. Во Владимирской области повысили выплаты 4414 неработающим пенсионерам, живущим в селах и деревнях.Средний размер прибавки составил около 1300 рублей в месяц. У получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, в среднем повышение получилось в размере 667 рублей в месяц.С 1 января неработающим сельским пенсионерам также проиндексировали и страховую пенсию. 25% прибавку рассчитывали исходя из нового, увеличенного размера фиксированной выплаты, который сейчас составляет примерно 5334 рубля.Напомним, с 2019 года в силу вступили поправки, предусматривающие дополнительную пенсионную поддержку для жителей сел и деревень. Право на повышение пенсии предоставляют при соблюдении 3-х условий. Во-первых, у пенсионера должно быть не меньше 30-ти лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен жить на селе. И наконец, он не должен работать, то есть чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование.